Mourinho contro la stampa turca: «Mi uccidete, datemi tregua, non posso fare miracoli»

José, allenatore del Fenerbahçe, ha vinto l’ultimo match di campionato 3-1 tornando a -3 dal Galatasaray capolista.: «Lami uccide,, nonin poco tempo»L’ex Roma ha criticato laper le critiche ricevute:«I media locali mi uccidono comunque.qualche merito. Non provate a farmi quello che hanno fatto a Giovanni van Bronckhorst (al Besiktas). Non conosco nessun allenatore che in tre, quattro, cinque mesi possa, cambiare le cose. Per me lui Van Bronckhorst stava facendo un ottimo lavoro».Ha poi aggiunto:«I risultati ultimamente non sono stati dei migliori, ma avete questa cultura e questa è una cultura che vala stabilità. I club e i giocatori per evolversi hanno bisogno anche di stabilità nei loro allenatori, nella filosofia dei loro allenatori.