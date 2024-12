Tpi.it - Manuel Bortuzzo perseguitato dalla ex Lulù Selassiè: “Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo”

exLa procura di Roma ha rinviato a giudizio per stalking Lucrezia “” Hailé: l’influencer e sedicente principessa etiope, infatti, perseguitava il suo ex compagno, il nuotatore paralimpico.È quanto rivela Il Messaggero, secondo cui la 26enne, che non riusciva ad accettare la fine della relazione con, avrebbeil ragazzo arrivandolo a minacciare di morte.“Se noncon me tie mi” avrebbe detto l’influencer a. Non solo, l’atleta paralimpico sarebbe stato sottoposto a dei veri e propri atti persecutori che lo avrebbero indotto a presentare una denuncia nei confronti della sua ex compagna, conosciuta durante il Grande Fratello.L’influencer, prima dell’estate, è stata sottoposta a divieto di avvicinamento e costretta a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori.