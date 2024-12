Laprimapagina.it - “Lontana da me” è il nuovo singolo di Bosco

Da venerdì 6 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “DA ME”, ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 28 novembre.“da me” è un brano pop che racconta con leggerezza le prime sensazioni dell’innamoramento e la nascita stessa di un amore: “adesso quando ti penso fai subito effetto, lo confesso”; mettendo in risalto la felicità nella vicinanza e il senso di vuoto nellanza: “Tu non lo sai quello che mi fai se sei qui, tu non lo sai quello che mi fai se staida me”.Spiega l’artista a proposito del brano: “da me è la consapevolezza dell’innamoramento, del non poter più fare a meno di quella persona attorno a te. Spesso questa consapevolezza spaventa, perché ti spezza in due: ti ritrovi ad essere estremamente felice nei momenti in cui si sta assieme, e ti ritrovi a sentirti perso nellanza.