Oasport.it - LIVE Milano-Zawiercie 1-0, Champions League volley in DIRETTA: 25-17, lombardi perfetti nel primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI GIESEN-MONZA DIDALLE 18.3025-17 Aceeeee! Servizio perfetto di Louati che chiude ilset con ilpunto diretto dai 9 metri per.24-17 Parallela fulminea di Reggers. Come sta giocandoin questoset!!23-17 Termina abbondantemente lungo l’attacco di Ensing.TIME OUT22-17 Diagonale vincente di Reggers che sta trascinandoin questoset.21-17 Si ferma in rete il servizio di Bieniek che in precedenza aveva creato tanti problemi a.20-17tempo fulmineo di Bieniek.20-16 La palla è dentro! È il quinto punto del match per il belga.19-17 Viene chiamato fuori l’attacco in parallelo di Reggers. La palla era molto vicina alla linea echiama un challenge.19-16 Attacco fulmineo.