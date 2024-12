Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano prova a sbilanciare la posizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:27 Su cxb4 il Bianco potrebbe anche ritardare la ripresa in b4 attaccando la Donna con l’Alfiere in e3. Diversi invece gli scenari se ci fosse il rifiuto (certo, quella mossa rimane, ma rimangono anche gli altri piani già validi per la 19a di).12:25 A questo punto il problema è legato soprattutto al tempo che spende, forse sorpreso da questa mossa tanto ricca di future implicazioni. Il suo orologio scende pericolosamente verso la mezz’ora.12:22 A questo punto è complicato immaginare cosa sia realmente meglio tra il cambiare in b4 e l’avanzare in c4 rifiutando il cambio per il Nero.12:20 Ecco laattuale, e quella diè una mossa per cui il termine inglese “committal” funziona in pieno.