L’Inail dedica l’Auditorium ad Antonio Maglio, il padre dei Giochi Paralimpici

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 3 dicembre 2024 – Martedì 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la sede centrale Inail di Roma ha ospitato la cerimonia di intitolazione delal professor, il medico dell’Istituto che, nel ruolo di direttore sanitario del Centro paraplegici Villa Marina di Ostia, introdusse un nuovo metodo riabilitativo basato sui concetti di presa in carico dei pazienti, di terapia occupazionale e di reinserimento socio-lavorativo, fornendo un contributo decisivo per l’evoluzione della percezione e del trattamento della disabilità. A lui si deve anche l’idea di organizzare a Roma, subito dopo la conclusione deidella XVII Olimpiade del 1960, quelle che oggi sono riconosciute come le prime Paralimpiadi della storia.La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente del, Fabrizio D’Ascenzo, del direttore generale dell’Istituto, Marcello Fiori, del presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, e della vedova di, Maria Stella Calà.