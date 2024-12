Liberoquotidiano.it - Le sale del cinema sono in ascesa, il risultato positivo viene dai 70 milioni di biglietti venduti

Nell'Hilton di Sorrento, dove si svolgono le Giornate professionali dic'è un'atmosfera serena. C'è voglia di fare, e di ricostruire le basi delitaliano. Pochi blockbuster, e storie vere capaci di mettere all'angolo anche i grandi Maetri oltreoceano, anche se qui, ilche si presenta è a livello mondiale. In arrivo le belle commedie americane e i film natalizi. Ma puntare al nostro, significa sanare una ferita, è di questo che i nostri registi e autori hanno bisogno, perchèstati proprio gli italiani, dopo il Neorealismo a raccontare vita e personaggi, capaci di attingere al cuore anche del più freddo calcolatore privo di sentimenti. Ora, stiamo tornando “vivi”, grazie anche alle richieste del pubblico, che sa mischiare sogni e visioni, realtà e finzione. Cosa c'è di più bello che chiudersi in unguardando sul grande schermo una storia importante e i personaggi in cui riconoscersi.