Lazio-Napoli di Coppa Italia notizie da Formello

Laverso la sfida dicontro il: di seguito un articolo tratto dal sito www.lasiamonoi.it. Tra gestione e infortuni, soltanto domani si capirà la portata dell’emergenza e chi sarà preso in considerazione per la sfida dicon il. Stamattina, oltre a Tavares e Vecino (assenze assodate), non si sono visti in campo Patric, Pellegrini, Castellanos, Marusic e Dia. Rovella, in più, ha iniziato in gruppo per poi staccarsi e svolgere una corsa a parte. Le vere prove tattiche scatteranno durante la rifinitura (domani alle 16), nel frattempo vanno segnalate le assenze alla ripresa e i giocatori impegnati in sedute differenziate (Vecino, out per una lesione muscolare).Laverso la sfida dicontro i partenopeiSi è rivisto coi compagni Castrovilli, out da più di un mese per l’operazione al menisco sinistro.