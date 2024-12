Bergamonews.it - La palazzina bersagliata dai furti, 6 in pochi giorni: “Facciamo i turni per non lasciare casa incustodita”

Bergamo. Almeno cinquein, più un sesto tentativo di effrazione. È l’incubo che vivono i residenti delle palazzine ai civici 14, 16 e 18 di via don Giuseppe Ronchetti a Bergamo, la residenza ‘Primavera’ davanti al nuovo complesso ChorusLife.Isi sono verificati tra le 17 e le 18 del pomeriggio, quando inizia a fare buio. “Si arrampicano, poi entrano dalle finestre – denuncia una residente -. Usano corde e rampini. Io mi sono trovata laa soqquadro, sembrava un terremoto. Hanno rubato soldi, oro, alcune spille di Chanel e Dior, più un lettore mp3. Probabilmente sono dei ragazzini, così ci hanno detto i poliziotti”.A una signora di 84 anni hanno portato via 800 euro in contanti. Più gioielli, braccialetti e un orologio d’oro. Lo conferma il figlio, a sua volta derubato.