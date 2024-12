La Lega apre un nuovo fronte sulle key box per gli affitti brevi E sconfessa il suo Piantedosi | Maggiori tutele per i proprietari

Leggi su Open.online

Una circolare del dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, inviata a tutte le prefetture d’Italia, ha mandato in allarme i gestori di appartamenti e stanze per gli. Secondo il Viminale, l’identificazione a distanza dell’ospite al momento del check-in non rispetta gli standard di sicurezza stabiliti dall’articolo 109 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. «La gestione automatizzata dell’ingresso nella struttura, senza identificazione de visu degli ospiti, rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l’invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività».