La Campania locomotiva per lo sviluppo del calcio femminile nel Mezzogiorno

Tempo di lettura: 3 minutiPresentate le progettualità del comitato Figc-Lndper il contrasto alla discriminazione di genere. Nell’occasione premiati i capitani delle squadre campane femminili nell’ambito della presentazione del volume di Gianfranco Coppola “Capitani per sempre”. Premio speciale a Mauro Grimaldi, amministratore delegato di FederServizi.Il comitato Figc-LNDsi conferma in prima fila per il contrasto alla violenza di genere. Facendo seguito alle iniziative del 25 novembre, giornata nazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si è svolta all’hotel Ferrari di San Vitaliano una giornata che ha messo al centro tutte le progettualità messe in campo per lodele per il contrasto alla discriminazione di genere, in collaborazione con il Settore Giovanile Scolastico FIGCe le società.