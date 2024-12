Metropolitanmagazine.it - Il presidente della Corea del Sud ha imposto la legge marziale, cosa vuol dire

IlDel Sud Yoon Suk Yeol ha dichiarato martedì notte lo «stato di emergenza», accusando l’opposizione del Paese di controllare il parlamento, di simpatizzare con ladel Nord e di paralizzare il governo con attività anti-statali. Yoon ha fatto il suo clamoroso annuncio durante un’apparizione televisiva non programmata, definendo questa decisione come cruciale per difendere l’ordine costituzionale del Paese. Le opposizioni hanno dichiarato che cercheranno di annullare il provvedimento presidenziale, ma in base alle prime confuse notizie in arrivo da Seul, l’ingresso al Parlamento sarebbe bloccato.Da quando ha assunto la carica nel 2022, Yoon ha faticato a promuovere le sue agenda a causa di un parlamento controllato dall’opposizione, ma la decisione di proclamare laè giunta del tutto inaspettata.