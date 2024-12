Secoloditalia.it - Il Massimo del Gelato – Milano

IldelVia Lodovico Castelvetro, 18 – 20154Tel. 02/3494943Sito Internet: www.ildel.itTipologia: gelateriaPrezzi: coni e coppette 3,50€/9€,31€/kg, panna 0,70€Chiusura: LunedìOFFERTAI latini usavano l’espressione “nomen omen” per indicare una persona il cui destino risiede nel nome; ed è così che il signorTravani esprime tutta la sua ambizione nella gelateria in zona Sempione che vuole essere il “” della qualità delartigianale. Aperta nel 2001, “Ildel” offre una gamma piuttosto vasta di gusti, con un’attenzione particolare per quelli a base di frutta, realizzati rigorosamente con frutta di stagione, e alle varietà di cioccolato che sono sempre tantissime e spaziano dai fondenti classici, come il cioccolato dell’Ecuador 72% o il più puro al 100%, a quelli più speziati e aromatizzati con peperoncino e cannella oppure rum e Grand Marnier.