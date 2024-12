Il fotografo Marco Glaviano e la scoperta di Carol Alt | Serviva ai tavoli a 17 anni pensammo Chi è questa meraviglia?

Leggi su Open.online

, 82da più di mezzo secolo, racconta la sua vita e la sua carriera in un’intervista al Corriere della Sera. Nel colloquio con Giuseppe Di Piazza si comincia da Anna Wintour, direttrice di Vogue America: «Lei era una ragazza inglese che lavorava come redattrice a Playgirl, la versione femminile di Playboy. La portai alla sua prima sfilata: l’esordio di GiVersace, nello showroom della Cadillac sulla Fifth Avenue. Quel giorno Anna scoprì la moda». Ma ora non lo saluta più: «Forse perché sono un testimone deglidi Playgirl. Si tende sempre a voler far dimenticare gli inizi».La prima LeicaPoi arriva la prima macchina fotografica, una Leica. Della quale lo conquista «poter ritrarre il bello in tutte le sue espressioni. La bellezza è un’esigenza dell’umanità, da sempre».