Il finale della prima stagione di Orizzonti Pokémon è disponibile

TheCompany International ha annunciato che gli ultimi episodiseriesaranno disponibili dal 2 dicembre in Italia su Boing.Gli appassionati potranno seguire le vicende dei due protagonisti, Liko e Roy, che insieme ai rispettivi compagniSprigatito e Fuecoco, e con l’aiuto di Friede, Capitan Pikachu e gli altri Locomonauti, lottano contro gli Esploratori e affrontano il Rayquaza nero.Il nuovo trailerserie, che potete trovare qui sopra, vi farà pregustare le straordinarie avventure che li attendono, così come mostrare tante sfideche, da sempre, ci appassionano.E per coloro che ancora non hanno visto questa nuova serie animata, gli episodi precedentisono disponibili sulla Boing App!Per ulteriori informazioni sulla disponibilità degli episodi di questa serie, consulta la Boing App e la pagina https://horizons.