Il cantiere della solidarietà. Un tetto sicuro per i minori e le donne vittime di violenza

Negli ultimi anni a causa del caro immobile e dell’aumento dei casi di marginalità sociale, i Comuni sono sempre più chiamati a politiche dell’abitare che siano di sostegno a persone economicamente e socialmente fragili. In questo senso Monza si sta impegnando ad essere al passo con i tempi: grazie all’aggiudicazione di un bando Pnrr per housing sociale (dal valore superiore ai 700mila euro), per la prima volta in città saranno disponibili degli immobili per ospitalità temporanea e supporto educativo adie acon situazioni di disagio familiare. Per ora si tratta solo di un atto amministrativo che non si è evoluto in un progetto definito, ma è in corso la trattativa con un ente che potrebbe arrivare a breve ad assegnazione. Verranno riqualificati diversi appartamenti di proprietà comunale per l’ospitalità di almeno una dozzina di persone, per durate temporanee ma non per questo necessariamente brevi (si potrebbe arrivare fino a qualche anno di alloggio offerto dal Comune, in particolare nel caso dei).