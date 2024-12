Liberoquotidiano.it - Gli immigrati amano Mediaset: un clamoroso dato sul Tg5

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Tg5) Se c'è un target che ha seguito con particolare interesse il caso delle rivolte nel quartiere Corvetto è quello degli. Da tempo l'Auditel identifica nel 12 % del totale circa la quota “stranieri regolari” calcolato considerando l' insieme del bacino delle famiglie monitorate; un micro campione dove a farla da padrone sono i cosiddetti “nuovi italiani” provenienti dal nord Africa e dai paesi dell'Est. Il telegiornale più seguito su queste specifiche vicende è stato il Tg5. In generale,(sulla carta dovrebbe essere il contrario, a detta delle tesi inclusive della sinistra) anche grazie a talk come Dritto e rovescio e Fuori dal coro catalizza molto piu della Rai l'interesse degli stranieri che vivono in Italia con un percentuale stimabile attorno al 15% di share sul target.