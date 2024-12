Lettera43.it - Francia, mercoledì si voterà una doppia mozione di sfiducia contro il governo

a rischio in, dove la destra del Rassemblement national e l’alleanza di sinistra del Nuovo fronte popolare hanno presentato due mozioni dil’esecutivo di minoranza guidato da Michel Barnier. A irritare i due estremi del Parlamento il ricorso, da parte del primo ministro, al comma 3 dell’articolo 49 della Costituzione, che gli consente di approvare una legge in materia finanziaria senza passare dall’Aula. In particolare, Barnier se ne era servito per l’approvazione di una parte del discusso bilancio per il 2025, da settimane oggetto di trattative con i partiti. Il voto sulle mozioni diè previsto per4 dicembre ed è piuttosto probabile che almeno una delle due passi, dato che il Rassemblement national ha detto chea favore anche di quella presentata dalla sinistra (che, invece, non ha ancora annunciato come si esprimerà su quella della destra).