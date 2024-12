Francia il premier Barnier chiede un sussulto di responsabilità contro la sfiducia E Macron chiude alle dimissioni | Fantapolitica

Leggi su Open.online

Per ilfrancese Michellail suo governo, prevista per il 4 dicembre, non deve essere data per scontata. Il leader dell’esecutivo spera ancora in «undi» dei parlamentari «al di là delle differenze politiche». È questo l’appello che rivolge in diretta al Tg delle 20 in seguito alla crisi che si è aperta subito dopo la mancata approvazione della legge di bilancio del 2025. Se da una parteun ultimo aiuto da parte dell’Assemblea, dall’altra però dichiara di non cedere ai ricatti del Rassemblement National di Marine Le Pen.December 3, 2024 «Se cade il governo, 18 milioni di francesi pagheranno più tasse»Per, se il salvataggio in extremis non dovesse arrivare in«tutto sarà più difficile e più grave».