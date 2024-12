Ilrestodelcarlino.it - Filippo Turetta, oggi la sentenza. La diretta dell’ultima udienza del processo Giulia Cecchettin

Venezia, 3 dicembre 2024 – È atteso per le 9.30 l’iniziodelper il femminicidio di, perpetrato l’11 novembre 2023: la corte d’Assise di Venezia deciderà le sorti di. Reo confesso, non c’è dubbio che verrà condannato, ma resta da vedere se verranno riconosciute le aggravanti di premeditazione, crudeltà e stalking, come richiesto dal pubblico ministero. In quel caso, il destino del 22enne di Torreglia sarà l’ergastolo. Nell’ultima, tenutasi il 26 novembre, la difesa ha negato le aggravanti, nella speranza di evitare ala pena massima, ma scatenando lo sdegno del padre della vittima, Gino. L’imputato sarà presente in aula, ma salvo cambiamenti dell’ultimo minuto non dovrebbe rilasciare dichiarazioni.