Ciclone artico sull’Italia | il meteo precipita le previsioni per le prossime ore

In Europa sta giungendo un’intensa massa d’aria fredda di origine artica, che porterà a un significativo abbassamento delle temperature in diversi paesi, trasformando il clima in un tipico inverno. Questo cambiamento nei modelli atmosferici favorirà anche l’arrivo di una perturbazione atlantica.Leggi anche: Cos’è successo ad Edoardo Bove: la prima notte dopo il dramma, tra i compagni e i familiariSecondo Mattia Gussoni,rologo di www.il.it, la traiettoria del sistema nuvoloso sarà troppo settentrionale, il che significa che il Nord Italia sarà in gran parte risparmiato, grazie alla protezione offerta dalle Alpi. Diversa sarà la situazione al Centro-Sud, dove si formerà unche porterà piogge nelleore e nei giorni di mercoledì e giovedì. Lezioni si presenteranno in modo irregolare, ma saranno più abbondanti e frequenti sul medio e basso Adriatico e sul basso Tirreno.