Bologna Monza le probabili formazioni e dove vedere la Coppa Italia in tv

, 3 dicembre 2024 – Appunti di ritiro dell’estate rossoblù. Disse Claudio Fenucci a fine luglio tra i monti di Valles: “L’idea in questa stagione è fare qualcosa di speciale: il piccolo sogno di portare a casa un trofeo ce l’ho. Certo non penso alla Champions: laè più alla portata”. Allora eccola lanazionale, decisamente una strada più percorribile della Champions per provare a restare in Europa, stante che anche in campionato le 4 vittorie nelle ultime 5 partite oggi tengono ildi Vincenzono ampiamente in corsa per un posto al sole a maggio, in attesa del faccia a faccia di sabato all’Allianz Stadium con la Juve di Thiago che per i bolognesi, e per mille comprensibili motivi, rappresenta la madre di tutte le partite. Oggi però al Dall’Ara c’è ile se ilvuole dare un seguito al sogno di mezz’estate bisogna innanzitutto eliminare i brianzoli in gara secca (in caso di parità dopo i 90 minuti si andrà direttamente ai rigori) aspettando poi di conoscere la sfidante ai quarti, che uscirà dall’Atalanta-Cesena in programma il 18 dicembre.