Biennale Arte 2026, Koyo Kouoh nominata direttrice

Milano, 3 dic. (askanews) – Il Cda delladi Venezia si è riunito mdì 5 novembre e, su proposta del presidente Pietrangelo Buttafuoco, ha deliberato di nominaredel Settore Arti Visive, con lo specifico incarico di curare la 61esima Esposizione Internazionale d’nel, di cittadinanza camerunese e svizzera, è dal 2019Esecutiva e Chief Curator dello Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz MOCAA) a Città del Capo, in Sudafrica. È stataArtistica fondatrice di RAW Material Company, un centro per l’, la conoscenza e la società a Dakar, Senegal. Ha fatto pdel team curatoriale di documenta 12 (2007) e documenta 13 (2012). Nel 2020 ha ricevuto il Grand Prix Meret Oppenheim, prestigioso premio svizzero che riconosce successi nei campi dell’, dell’architettura, della critica e delle esposizioni.