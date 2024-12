Bergamonews.it - “Bergamo, Brescia e Milano ‘pista d’atterraggio’ per i capannoni logistici”: spariti altri 108 ettari

108di suolo ‘bruciati’ in provincia e 6,3 in città. In Bergamasca il totale della superficie urbanizzata è pari al 12%. Emerge dal Rapporto Ispra sul consumo di suolo in Italia, pubblicato martedì 3 dicembre. Rapporto che “conferma e consolida il primato lombardo di regione più cementificata d’Italia: con 2.910 chilometri quadrati di territorio lastricati da cemento o asfalto – denuncia Legambiente – la Lombardia stacca tutte le altre regioni quanto a estensione del territorio urbanizzato, che vale ben il 12,2% dell’intera superficie regionale, un valore quasi doppio della media nazionale”.Il 2023 ha segnato l’ennesimo avanzamento della cementificazione regionale, cresciuta di ben 7,3 Km2, un incremento che è secondo, sia pur di pochissimo, solo a quello altrettanto negativo della Emilia-Romagna, regione con la quale la Lombardia condivide il “fenomeno sregolato – lo definisce Legambiente – della crescita deispuntati a dismisura nell’ultimo decennio nelle campagne sia a Nord sia a Sud del Po, e soprattutto lungo le direttrici pedemontane”.