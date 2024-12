Quotidiano.net - 11%

Luci e ombre dell’inculsione scolastica per le persone con disabilità: se l’Italia è stata prioniera in Europa, abolendo nel 1977 le classi differenziali, un retaggio di segregazione per gli alunni etichettati a quei tempi come “tardivi”, oggi si trova a fronteggiare una realtà ben più complessa. Nonostante i progressi iniziali, l’Italia è tra i Paesi con i più bassi tassi di partecipazione degli studenti con bisogni educativi speciali (Bes) all’istruzione terziaria: solo l’11% delle persone con disabilità frequenta le università, contro una media europea del 29,4%. Questo dato si collega a un altro fenomeno: la dispersione scolastica, che cresce progressivamente fino alla formazione terziaria, dove i percorsi sono meno strutturati e uniformi a livello regionale, e i servizi e gli strumenti di supporto risultano insufficienti o disomogenei.