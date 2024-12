Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della 10. giornata di A1. Signorile, Perinelli e Ciarrocchi: gemme da salvezza!

LE10ªDI SERIE A1GIORGIA FROSINI: Entra per sostituire una Josephine Obossa in serata non straordinaria e cambia il volto a Busto con una partita di grande sostanza. Chiude con 17 punti in meno di tre set, il 63% in attacco, due muri che contribuiscono a piegare la resistenza di FirenzeLINDA NWAKALOR: Che brava la centrale di Scandicci che gioca un match da assoluta protagonista chiudendo contro Chieri con 16 punti, il 69% di positività in attacco, 2 ace e ben 5 muri che marchiano la sua partita.EKATERINA ANTROPOVA: Un’altrada gladiatrice per l’opposta di Scandicci che batte Chieri e prosegue la sua marcia vincente. Chiude una prestazione di altissimo spessore con 27 punti all’attivo, il 52% in attacco, 2 ace e 3 muriELENA: Pinerolo ha bisognosua capitana e lei risponde presente con una prova di alto spessore che aiuta le piemontesi ad espugnare il campo del Vallefoglia.