Verso gli Stati Generali della Sostenibilita' insieme per un futuro sostenibile

(Adnkronos) - martedì 3 dicembre dalle 9.30 alle 17.00Assimpredil Ance Via San Maurilio, 21 MilanoMilano, 2 dicembre 2024 - Il grande appuntamento indetto dalla Fondazione E-novation sul temasostenibilità e dell'eccellenza italiana: "gliSostenibilità" si terrà nella sede di Ance in Via San Maurilio, 21 a Milano, martedì 3 dicembre a partire dalle 9.30; decine di KT, innovativa e inclusiva che sta caratterizzando il cambiamento possibile del sistema produttivo del Paese. Energia, made in Italy, nuove città, costruzioni, internazionalizzazione, Europa sono le facce diverse, spessostessa medaglia in cui si articolano gli interventi previsti. Professionisti e temi diversi, eppure già appare chiaro che si cerca di alimentare una conclusione corale rispetto all'articolazione plurale di competenze e responsabilità.