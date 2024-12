Udine20.it - Udin&Jazz: Jacob Collier a Udine il 15 luglio 2025

Il cantante, compositore, polistrumentista e produttore– vincitore di 5 Grammy – arriva a, il 15, primo grande ospite della 35° edizione di Udin&Jazz.è considerato un musicista fra i più abili ed innovativi della sua generazione.Riconosciuto da pubblico, critica e colleghi musicisti come uno dei giovani artisti più dotati dei tempi moderni,vanta già una lista apparentemente infinita di successi, tra cui cinque vittorie e 11 nomination ai Grammy, tra cui quella per l’Album dell’anno nel 2021.L’ultimo capitolo del progetto DJESSE offre un’affascinante visione della straordinaria profondità e gamma dell’artista.Il progetto discografico – senza precedenti – Djesse, è iniziato nel 2018: 50 canzoni, divise in quattro volumi, ognuno dei quali all’interno di un diverso universo di suono, stile e genere con oltre 30 collaboratori provenienti da ogni angolo del mondo musicale.