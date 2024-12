Ucraina Zelensky | Se chiedo soldati alla Nato alleati mi abbandonano

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – L’adesione dell’è ”necessaria” per la sopravvivenza del paese che da oltre 1000 giorni è in guerra contro la Russia di Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymirtraccia la linea affermando che ”l’adesione dell’è una cosa necessaria per la nostra sopravvivenza” ed escludendo l’ipotesi di porre sotto l’ombrello dell’Alleanza Atlantica solo una parte del paese: “Una parte del territorio dell’non può essere invitata nella. Sarebbe un riconoscimento automatico del fatto che tutti gli altri territori non solo siano in pericolo ma che non siano nemmeno ucraini”, dice con una parziale retromarcia – o almeno con una precisazione – dopo le parole rilasciate in una recente intervista a Sky News. All’emittente britannica,ha fatto riferimento all’opportunità di collocare i territori controllati da Kiev sotto “l’ombrello della” per congelare la guerra e scongiurare ulteriori aggressioni russe.