Ilrestodelcarlino.it - Studenti aggrediti dalle baby gang. Incontro con famiglie e istituzioni: "Risolviamo il problema insieme"

Furti, rapine e violenti pestaggi. Continua a crescere la preoccupazione tra genitori, insegnanti e tra gli stessi, finiti ben più di una volta nel mirino die giovani aggressori, spesso coetanei. Un’onda di violenza che nelle ultime settimane sembra essersi trasformata in un vero e proprio tsunami, e che ora è urgente contrastare con azioni concrete "affinché episodi del genere non riaccadano mai più". Proprio per individuarele soluzioni migliori da perseguire, il coordinamento dei presidenti dei Consigli di Istituto di Modena e Provincia ha fissato per giovedì sera unad hoc, aperto a tutti: "Dopo i gravi fatti di cronaca – si legge nella locandina – i genitori si incontrano e invitano tutte le, nella convinzione che solopossiamo affrontare e risolvere il".