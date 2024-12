Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello, chi esce stasera 2 dicembre

Leggi su Dilei.it

Dopo l’ennesimo cambio di programmazione, il, condotto da Alfonso Signorini, tenta di risollevarsi da una crisi di ascolti che sta segnando profondamente questa 18ª edizione. La decisione di spostare il reality al lunedì, abbandonando il doppio appuntamento settimanale e la concorrenza del sabato sera con Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, punta a riconquistare il pubblico. La 16ª puntata stagionale, in onda lunedì 22024 su Canale5, è un’occasione decisiva per invertire la rotta.In questa puntata, il televoto sarà ancora una volta al centro della serata, con quattro concorrenti in nomination: Federica Petagna, Javier Martinez, Luca Giglio e Stefano Tediosi. Il pubblico non dovrà decidere chi eliminare, ma votare il proprio concorrente preferito. In palio c’è l’immunità per la prossima settimana, un vantaggio fondamentale per proseguire il percorso all’interno della Casa.