Sean Penn debutta sul red carpet con la nuova fidanzata Valeria Nicov

La prima volta come coppia sul rednon si scorda mai. Al secondo giorno del 21° Festival Internazionale del Cinema di Marrakech, in Marocco,ha ufficializzato la sua relazione con. GUARDA LE FOTOè faticosamente diventato amico dell’ex moglie Robin Wright. E le sue (tante) altre ex?, primo redconEcco l’attore, 64 anni, e l’attrice, 30, abbracciati e affiatati sul tappeto rosso. La relazione tra la coppia è stata resa pubblica a settembre 2024, quando i due sono stati avvistati durante una vacanza a Madrid mentre si scambiavano un bacio appassionato. E altri baci, a conferma dellalove story, a ottobre all’aeroporto di Los Angeles. Poi la mini-fuga a Parigi, ancora insieme.