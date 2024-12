Movieplayer.it - Sanremo 2025: chi sono gli esclusi eccellenti, da Al Bano a Paola e Chiara

Leggi su Movieplayer.it

A poco meno di due mesi dal suo debutto, Carlo Conti annuncia i Big che parteciperanno al. Ma chigli? Ecco tutti i nomi presunti. Nella prima domenica di dicembre e durante il TG1, Carlo Conti è intervenuto per presentare i Big -ben 30 - che animeranno ilin partenza il prossimo mese di febbraio. Tanti i cantanti giovani e meno giovani (molti usciti dal talent di Amici) che saliranno sul palco ma molti altri ancorastatidalla competizione. Tutti glidal Festival diAlè uno deglipiù chiacchierati, anche perché aveva più volte affermato di aver inviato una canzone per il nuovo. Con lui non è stato ammesso neanche Amedeo Minghi .