Roma-Atalanta Serie A | tv streaming probabili formazioni pronostico

è una partita valida per la quattordicesima giornata diA e si gioca lunedì alle 20:45:, diretta tv e.Sulla carta è uno scontro diretto, anche se l’attuale classifica vedemolto distanti. Addirittura tredicesimi i giallorossi, clamorosamente ad una manciata di punti sulla zona retrocessione, mentre i bergamaschi quest’anno sembrano entrati in un’altra dimensione e sembrano avere tutte le carte in regola per lottare per lo scudetto (sono secondi ad una sola incollatura dal Napoli capolista).A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itGiovedì scorso contro il Tottenham in Europa League, intanto, si sono visti i primi effetti della “cura” Ranieri: laè riuscita caparbiamente a strappare un punto in casa dei più quotati Spurs, riacciuffando i londinesi in pieno recupero (2-2) grazie ad una rete del discusso Hummels (il tedesco nei primi minuti di gioco aveva causato il rigore poi realizzato da Son).