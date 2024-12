Nerdpool.it - PlayStation celebra il Natale con un Astro Calendario dell’Avvento!

Leggi su Nerdpool.it

Questorende le festività più magiche che mai con ilBotXMas! Ogni giorno, sul profilo Instagram diItalia, una nuova casella video delsi aprirà, rivelando contenuti esclusivi e momenti speciali dedicati alla community. Ma c’è di più: alcune caselle saranno più magiche di altre.Infatti, ilnasconderà al suo interno ben 8 giornate davvero uniche, in cui la sorpresa non sarà solo digitale. Partecipando al concorso durante queste giornate speciali, potreste vincere premi eccezionali, il sogno di ogni vero gamer:5 edizione digitale e5 ProPortal,VR2, Cuffie Pulse Elite e giochi come LEGO Horizon Adventures eBotAlcuni prodotti in edizione limitata tra i quali5 edizione digitale – 30° Anniversario, controller wireless DualSense – FORTNITE, controller wireless DualSense –BotBot sarà il protagonista assoluto di questo magico viaggio.