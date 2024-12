Gqitalia.it - Piccole abitudini quotidiane che i fisioterapisti vorrebbero che tu smettessi di fare

Le cattivesono deleterie. Alcune provocano dolori e fastidi muscolari. E il bello che non te ne accorgi, perché potrebbero semplicemente derivare dal modo in cui muovi il corpo quando lavori, ti rilassi, fai le faccende o dormi. Secondo Kellen Scantlebury, fisioterapista e fondatore del Fit Club NY, interpellato dalla rivista Self, molti di noi adottano posture o movimenti errati senza accorgersene. Dal modo in cui cammini a come stai in piedi, guardi il telefono o leggi in metropolitana:che abbiamo interiorizzato. «Portarle all'attenzione è importante, poiché comportano delle ripercussioni piuttosto gravi e non così piacevoli, come dolore, mobilità ridotta e maggiori possibilità di infortuni, se non tenute sotto controllo», spiega Scantlebury. Ed è qui che entra in gioco la lista dei sei comportamenti più diffusi che danneggiano la postura causando dolori articolari o muscolari, aumentando il rischio di infortuni.