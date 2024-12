Agi.it - Pattinaggio, Guignard-Fabbri e l'amore che porta alle Olimpiadi

AGI - Charlene Guignard e Marco, l'e la passione che va oltre la danza su ghiaccio. Coppia nello sport, fidanzati nella vita di tutti i giorni, Charlene e Marco sono ai vertici mondiali da alcuni anni e già proiettati ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Non mancano, però, le tappe intermedie, a partire dalla prestigiosa finale del Grand Prix di venerdì e sabato a Grenoble. "Nel nostro medagliere manca solo la medaglia olimpica; dei risultati ottenuti possiamo ritenerci soddisfatti ma lein casa fanno gola", dicono in un'intervista all'AGI, i due pattinatori che ai Giochi italiani non gareggeranno solo in casa bensì sul ghiaccio dove sinano tutti i giorni, quello del Forum di Assago alla periferia sud di Milano. Lei nativa di Brest in Francia, lui milanese doc, campioni d'Europa nella danza nelle ultime due edizioni, argento e bronzo iridato, alla quarta finale del Grand Prix, per andare all'assalto del podio olimpico curano ogni dettaglio con uno staff allargato.