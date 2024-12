Oasport.it - Pattinaggio artistico: Ghilardi-Ambrosini alle Finali Grand Prix! Forfait per Stellato Dudek-Deschamps

Arriva una notizia importantissima dal mondo del. La coppia canadese formata da Deanna-Maximenon prenderà infatti partedel circuito ISU2024-2025 in scena alla Patinoire di Grenoble (Francia) da giovedì 5 a domenica 8 dicembre. Ad annunciarlo è stato un comunicato di Skate Canada, diramato nella sera italiana. Ildel binomio nordamericano riguarda da vicino l’Italia, vista l’entrata in gioco di Rebecca-Filippo, prima riserva.Stando a quanto scritto nella nota della Federazione, il motivo della rinuncia sarebbe stato causato da un problema del cavaliere, al momento in convalescenza. I Campioni del Mondo in carica, qualificatisi all’ultimo atto a punteggio pieno dopo aver vinto sia Skate Canada che il Finlandia Trophy, erano tra i principali accreditati per conquistare un piazzamento nelle prime tre posizioni.