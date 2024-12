Oasport.it - Pattinaggio artistico: a Varese i Campionati Italiani 2024. C’è un’assenza importante

La stagione-2025 dista per vivere il suo primo, importantissimo, momento clou. Questa settimana si svolgeranno infatti in quel di Grenoble le Finali del circuito ISU Grand Prix-2025, competizione che poi spalancherà le porte alla lunga trafila deiNazionali, evento che anticipa le competizioni più prestigiose dell’annata sportiva. Per ciò che concerne l’Italia, gli Assoluti andranno in scena presso l’Acinque Ice Arena didal 19 al 21 dicembre. Tanti, se non tantissimi i temi caldi. Non mancherà infatti lo spettacolo sul ghiaccio lombardo, considerato l’alto livello in tutte e quattro le specialità della categoria Senior. In campo maschile assisteremo ad esempio ad una vera lotta tra titani, visto il coinvolgimento di Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Gabriele Frangipani, Nikolaj Memola e Corey Circelli, con alla finestra Matteo Nalbone e Raffaele Francesco Zich.