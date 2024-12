Overtourism, il self check-in è illegale. Il ministero dell’Interno mette al bando le key box

Leggi su Open.online

Il-in èe non potrà più essere effettuato per entrare negli alloggi turistici. Una disposizione che potrebbere definitivamente alle contestate key box spesso utilizzate dai gestori di affitti brevi per perre agli ospiti – perlopiù turisti – di accedere autonomamente all’alloggio, senza incontrarsi fisicamente. A ribadirlo è stata il 18 novembre una circolare del dipartimento di pubblica sicurezza delinviata a tutte le prefetture d’Italia. Secondo quanto riporta il Post, solo nelle ultime ore i prefetti hanno comunicato la regola ai gestori. Vietate le key box? Perché non si possono più usareIl provvedimento riguarda tutti i tipi di strutture ricettive, ma è plausibile che il suo impatto ricadrà maggiormente sugli appartamenti turistici.