Quifinanza.it - Nuova rottamazione quinquies 2025, il sottosegretario Maurizio Leo spegne le speranze

Leggi su Quifinanza.it

“Di, adesso, non se ne parla”. Intercettato dalla stampa in Transatlantico alla Camera, il viceministro dell’EconomiaLeo ha rilasciato una battuta in merito alla possibilità di mettere in cantiere l’ennesimo condono fiscale, quellaipotizzata con alcuni emendamenti sia alla Manovra che al decreto fiscale collegato.Leo, vero perno della riforma fiscale del governo Meloni, si trovava alla Camera dove è iniziato oggi l’esame del decreto Fisco, approvato dal Senato la scorsa settimana.La Lega puntava a inserire una quintadelle cartelle da 120 rate nella Manovra, ma la proposta non ha passato il vaglio dell’ammissibilità. È inoltre arrivato un emendamento da Forza Italia al decreto Fisco per chiedere di includere anche i debiti non ricompresi nella passata, ovvero quelli dall’1 luglio 2022 a tutto il 2023.