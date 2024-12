Unlimitednews.it - Netweek partner della Coppa del Mondo di sci fondo a Cogne

ROMA (ITALPRESS) – La Valle d’Aosta, con le sue piste per tutti i livelli, è la meta perfetta per gli sciatori., che già nel 2019 aveva ospitato ladeldi sci dicon la doppietta azzurra di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, sarà di nuovo protagonista dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025 con la Coop Fis Cross-Country Ski World Cup. Il grupposarà Official Media– nella duplice veste editoriale e di concessionaria pubblicitaria – di questo prestigioso evento sportivo, garantendo la visibilità con i suoi media: 42 testate cartacee, 39 siti web e 12 televisioni sul territorio nazionale. Uno degli eventi più prestigiosi del calendario sportivo internazionale, che riunisce i migliori atleti di sci dida tutto ile che costituisce un’opportunità unica per appassionati e sponsor di essere parte di un evento globale che celebra lo sport invernale a livello internazionale.