Natale a Montalcino, il calendario delle iniziative

– Un riccodi eventi per celebrare il, la tradizione, i sapori, l’arte e la musica, nella magnifica cornice di.Il Comune, con la collaborazioneassociazioni, ha preparato una serie di, destinate a tutte le età e aperte anche anche ai turisti.Nello scorso fine settimana, dopo il tradizionale concerto e la Messa di Santa Cecilia, è stato acceso l’albero in piazza del Popolo con il concerto di Sisters And Brothers Gospel Choir.Questo il dettaglio del programma, dall’Immacolata sino al 6 gennaio.– venerdì 6 al Teatro degli Astrusi (ore 21.15): spettacolo teatrale a cura di Teatrino dei Fondi dal titolo Cahiers D’écriture, due studi preparatori per ‘A la Rechèrche du Temps Perdu’ di Marcel Proust; in replica anche sabato nella stessa ora.