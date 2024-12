Mistermovie.it - Mister Movie | Black Doves 2 Stagione, tutto ciò che c’è da sapere

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Netflix amplia il suo catalogo di miniserie con, un’opera ambiziosa diretta da Jasmila Žbani?. Questa serie, un mix di thriller politico e dramma personale, si svolge in una Londra cupa e implacabile, dove amore, tradimento e spionaggio si intrecciano in una trama avvincente. A guidare il cast, troviamo l’eclettica Keira Knightley, affiancata da attori del calibro di Ben Whishaw, per una produzione che promette di catturare il pubblico.Un successo annunciato: la secondaè già confermataPrima ancora del debutto della prima, previsto per il 5 dicembre 2024, Netflix ha annunciato il rinnovo diper una seconda. La notizia, rivelata durante l’Edinburgh TV Festival nell’agosto 2024, dimostra la grande fiducia della piattaforma nello show.