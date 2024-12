Milano rimosso il murale con Liliana Segre e Sami Modiano L’artista aleXsandro Palombo | L’antisemitismo dilaga

Leggi su Open.online

del tutto. Delcon, testimoni della Shoah, non è rimasto più niente. Qualcuno ha eliminato l’opera Anti-Semitism, History Repeating cheaveva realizzato il 30 settembre in via Andrea Costa vicino piazzale Loreto. È stato lo stesso street artist a darne notizia: «Davanti alla rimozione dell’opera diprovo profondo imbarazzo». Ilritraeva la senatrice a vitacon dei giubbotti antiproiettile e la stella di David. Solo un mese fa l’opera era stata vandalizzata da anonimi: il volto dei due sopravvissuti era stato di fatto cancellato, così come la stella gialla dei deportati ebrei al loro petto. «Asi è aggiunto scempio allo scempio», ha aggiunto lo street artist, «il modo migliore per nascondere, in un momento in cuie qualcuno decide anche di negare la cittadinanza onoraria ad una donna sopravvissuta all’Olocausto», concludecitando il caso del Comune di Pinerolo (Torino) che non ha voluto assegnare la cittadinanza onoraria alla senatrice.