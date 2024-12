Milano Premier Padel P1 | Dominguez regala primo sorriso azzurro

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 2 dic. (askanews) – IlalP1 – uno dei tornei dipiù importanti al mondo, in corso all’Allianz Cloud – è quello di Facundo, protagonista un mese fa ai Mondiali di Doha dove l’Italia maschile ha conquistato uno storico quarto posto. In coppia con l’argentino Nacho Piotto, si legge in una nota,ha battuto 7-5 6-4 Alvaro Melendez e Cristian Gutierrez e, al secondo turno, affronterà Pablo Cardona e Paquito Navarro, teste di serie numero 5 del tabellone. Nulla da fare, invece, per gli altri italiani impegnati nella prima giornata all’Allianz Cloud: Aris Patiniotis, che comeha fatto parte della spedizione azzurra ai FIP WorldChampionships, in coppia con lo spagnolo Jesus Moya è stato battuto 6-3 6-4 da Luis Hernandez e Javi Rico.