McTominay, aveva il 6% di chance di far gol. Poi il gesto verso Conte

Lo scozzese decisivo contro il Torino con una rete dal coefficiente di difficoltà altissimo.Scottsi conferma l’uomo delle partite decisive per il Napoli. Il centrocampista scozzese ha regalato i tre punti agli azzurri nella sfida contro il Torino, meritandosi il premio di migliore in campo, come evidenziato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport.Il quotidiano esalta le doti del centrocampista: “Corre più di tutti, lotta come un giocatore di rugby, è il passe-partout per tutte le partite. L’ha sbloccata con il Como al Maradona, a San Siro contro l’Inter, ieri in casa del Toro, risultando per la prima volta decisivo per i tre punti”.Un gol quello contro il Torino che ha del miracoloso, come rivelano i numeri: “Nell’unico tiro in porta della sua partita, l’azzurroil 6% didi far gol per come era posizionato, per come si trovavano i due difensori davanti e per la porzione di porta che copriva Milinkovic.