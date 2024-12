Quotidiano.net - Mancano tecnici, informatici e periti

LE AZIENDE ITALIANE sono alla ricerca diche non riescono a trovare:le competenze adeguate e dai nostri istituti escono troppi pochi diplomati per soddisfare la domanda., i più difficili da trovare. "In questo momento – dichiara Massimo Mariani di AB Lavoro, società di ricerca e selezione di personale – le aziende hanno una grandissima difficoltà a trovare candidati che abbiano conseguito un diploma tecnico e, quando trovano il candidato con le giuste competenze, sono disposte ad offrire contratti a tempo indeterminato, retribuzioni anche in ingresso molto interessanti e ottime opportunità di carriera. Le Ral medie di ingresso si attestano pertra i 25 e i 30.000 euro". La difficoltà di trovare i candidati, però, non si può imputare solo al numero limitato di iscrizioni agli istitutiche, ancora oggi, sono considerati percorsi di serie B rispetto ai licei.