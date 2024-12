Sport.quotidiano.net - Le altre. Riscatto Sanmichelese. Beffa Fiorano: crolla al 94esimo

montombraro 1 riese 2 MONTOMBRARO: Ferrone, Hinek (63’ Ferroni), Monari, Carnazza, Dardi, Feraco, Naini (66’ Colace), Nicita, Zattini, Rizzo, Lotti (74’ Pappalardo). A disp: Guerrieri, Garofalo, Pappalardo, Gozzi, Fusco. All. Fanti. RIESE: Tosi, Turci (75’ Davoli), Cuoghi, Borghi, Malavolti, Notario Aranda, Mussi (88’ Covelli), Incerti (82’ Candeloro) Fantastico, Volpini, Pedrazzoli (92’ Mazzoli). A disp: Codeluppi, Carretti, Iemmi, Amusa, Owusu. All. Nazzani. Arbitro: Duci di Reggio Reti: 6’ Dardi, 7’ Volpini, 34’ Fantastico Note: ammoniti Naini, Incerti, Carnazza, Turci, Borghi, Fantastico, Dardi, Ferroni Dopo 3 pari il Montombraro, col debutto del nuovo arrivato Rizzo in attacco, cede alla Riese. Al 6’ locali avanti con Dardi che su calcio d’angolo battuto da Nicita anticipa tutti e segna.