Quotidiano.net - L’assemblea dei soci il 12 dicembre a Roma

Leggi su Quotidiano.net

Si terrà il 12, a, al Parco dei Principi Grand Hotel,deidi Confindustria Nautica, che vede riuniti gli imprenditori della nautica da diporto per una giornata di lavori, confronto e aggiornamento sul settore nel tradizionale appuntamento di fine anno. L’evento inizierà alle ore 14.30, con un panel dal titolo “Nautica, la rotta tracciata dalle riforme nel contesto internazionale“. Tra i temi che verranno affrontati, ci sarà una discussione attorno alle politiche per la Blue economy e alle nuove norme per il settore.